Amed Sportif Faaliyetler'e Yeni Teknik Direktör Sinan Kaloğlu Atandı

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nu getirdi. Kulüp, Kaloğlu'na hoş geldin derken, başarılı bir sezon diledi.

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Amedspor'umuza hoş geldin Sinan Kaloğlu. Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Kaloğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor kendisine ve ekibine Amedspor'umuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
