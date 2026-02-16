Amed Sportif Faaliyetler'de Kaloğlu dönemi kapandı

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Amed Sportfi Faaliyetler, dün sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR