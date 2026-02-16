Amed Sportif Faaliyetler'de Kaloğlu dönemi kapandı
Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Kulüp, Kaloğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.
Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.
Amed Sportfi Faaliyetler, dün sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor