Haberler

Amed Sportif Faaliyetler’de 6 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler’de 6 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AMED Sportif Faaliyetler'de forma giyen 6 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

AMED Sportif Faaliyetler'de forma giyen 6 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Süper Lig'de mücadele eden ve ilk 5 haftada topladığı 10 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Amed Sportif Faaliyetler'de Albant Lafont Fildişi Sahili, Lumbardh Dellova ve Ermal Krasniqi Kosova, Rayan Raveloson Madagaskar, Rayan Lutin Komorlar ve Amadou Cisse ise Gine Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Kulüp, yaptığı duyuruda sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı