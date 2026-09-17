Amed Sportif Faaliyetler’de 6 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

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AMED Sportif Faaliyetler'de forma giyen 6 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Süper Lig'de mücadele eden ve ilk 5 haftada topladığı 10 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Amed Sportif Faaliyetler'de Albant Lafont Fildişi Sahili, Lumbardh Dellova ve Ermal Krasniqi Kosova, Rayan Raveloson Madagaskar, Rayan Lutin Komorlar ve Amadou Cisse ise Gine Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Kulüp, yaptığı duyuruda sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı