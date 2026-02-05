Haberler

Amedspor, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı

Amedspor, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, transferin hayırlı olmasını diledi.

AMED Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cem Üstündağ'ın kesin transferi konusunda Kasımpaşa ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Profesyonel futbolcu ile 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Kulübümüz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. futbolcusu Cem Üstündağ'ın kesin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel futbolcu Cem Üstündağ ile 2,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuz Cem Üstündağ'a Amedspor forması altında başarılar diliyor; transferin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
