Amedspor, Çekdar Orhan ile Yollarını Ayırdı

SÜPER Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 2023 yılından beri takımda oynayan Çekdar Orhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Amed Sportif Faaliyetler, 2022-2023 sezonundan bu yana forma giyen ve burada 2 şampiyonluk yaşayan Çekdar Orhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Çekdar Orhan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Uzun yıllar Amedspor forması giyen Çekdar Orhan, kulübümüzün önemli dönemlerinde takımımızın bir parçası olmuş, sahadaki mücadelesi ve kulübümüze olan aidiyetiyle katkı sağlamıştır. Çekdar'a Amedspor'a verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Çekdar" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı