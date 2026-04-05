Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 6 Boluspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Boluspor'u 6-1 mağlup etti. İlgili maçta goller Mehmet Yeşil, Mbaye Diagne, Celal Hanalp, Daniel Moreno ve Dia Saba'dan geldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 46), Sinan Kurt (Çekdar Orhan dk. 66), Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 72), Afena Gyan (Dia Saba dk. 46), Florent Hasani, Mbaye Diagne (Tarkan Serbest dk. 66)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 46), Kaan Arslan (Gökhan Akkan dk. 83), Loic Kouagba, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 73), Mario Balbudia, Dean Lico, Ömürcan Artan, Doğancan Davas (Alptekin Çaylı dk. 73), Barış Alıcı (Alexandru Baluta dk. 55), Arda Usluoğlu

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Erdem Dikbasan, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Goller: Mehmet Yeşil (dk. 6), Mbaye Diagne (dk. 38 ve 56), Celal Hanalp (dk. 41), Daniel Moreno (dk. 67), Dia Saba (dk. 71) (Amed Sportif Faaliyetler), Arda Usluoğlu (dk. 90) (Boluspor)

Kırmızı kart: Dean Lico (Boluspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler) Kaan Arslan, Mario Balbudia (Boluspor) - DİYARBAKIR

