Amed Sportif Faaliyetler, Aytaç Kara ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025-2027 sezonlarını kapsayan prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Resmi sözleşmenin 4 Haziran'da imzalanacağı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, Süper Lig tecrübesine sahip başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025–2026 ve 2026–2027 sezonlarını kapsayan prensip anlaşmasına varmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Aytaç Kara'nın resmi sözleşmeyi 4 Haziran Cuma günü İstanbul'da imzalayacağı ve ardından Erzurum kampına katılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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