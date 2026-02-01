Haberler

Amed Sportif Faaliyetler – Adana Demirspor: 7-0

Güncelleme:
1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Adana Demirspor'u 7-0'lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Maçta kart çıkmadı ve oyuncular taraftarlarıyla birlikte selamlaştı.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kurtuluş Aslan,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulsamed Damlu, Murat Uçar(Dk.86 Enes Yılmaz), Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş (Dk.46 Syrota) Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Poko, Dia Saba(Dk.61 Afena-Gyan), Moreno(Dk.61 Dimitrov), Hasani(Dk.61 Çekdar Orhan), Diagne

ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Yusuf Buğra Demirkıran,Diyar Zengin(Dk.57 Kayra Özbay), Ali Fidan, Aykut Sarıkaya(Dk.64 Eymen Namlı), Osman Kaynak,Toprak Bayar, Enes Demirtaş(Dk.73 Mert Baş), Kürşat Türkeş Küçük(Dk.73 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz

GOLLER: Dk .22, 51 Diagne, Dk.44 Sinan Kurt, Dk.45, 59, Hasani Dk.77 Çekdar Orhan Dk.88 Tarkan Serbest(Amed Sportif Faaliyetler)

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 23'ncü haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 46'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Kart çıkmayan maçta, her iki takımın oyuncuları taraftarı birlikte selamladı.

