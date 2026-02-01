Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 7-0'lık farklı bir skorla yenerek büyük bir galibiyet aldı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kurtuluş Aslan
Amed Sportif Faaliyetler: Abdulsamed Damlu, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş (Dk.46 Syrota), Murat Uçar (Dk.86 Enes Yılmaz), Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Poko, Mosquera (Dk.61 Dimitrov), Dia Sabia (Dk.61 Afena - Gyan), Hasani (Dk.61 Çekdar Orhan), Diagne
Adana Demirspor : Murat Eser, Enes Demirtaş (Dk.73 Mert Baş), Diyar Zengin (Dk.57 Kayra Özbay), Kürşat Türkeş Küçük (Dk.73 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk.64 Eymen Namlı), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Toprak Bayar
Goller: Dk. 22 ve 51 Diagne, Dk. 44 Sinan Kurt, Dk. 45 ve 59 Hasani, Dk. 77 Çekdar Orhan, Dk. 88 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yendi.????