Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 7-0'lık farklı bir skorla yenerek büyük bir galibiyet aldı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kurtuluş Aslan

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulsamed Damlu, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş (Dk.46 Syrota), Murat Uçar (Dk.86 Enes Yılmaz), Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Poko, Mosquera (Dk.61 Dimitrov), Dia Sabia (Dk.61 Afena - Gyan), Hasani (Dk.61 Çekdar Orhan), Diagne

Adana Demirspor : Murat Eser, Enes Demirtaş (Dk.73 Mert Baş), Diyar Zengin (Dk.57 Kayra Özbay), Kürşat Türkeş Küçük (Dk.73 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk.64 Eymen Namlı), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Toprak Bayar

Goller: Dk. 22 ve 51 Diagne, Dk. 44 Sinan Kurt, Dk. 45 ve 59 Hasani, Dk. 77 Çekdar Orhan, Dk. 88 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yendi.????

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Spor
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Bu kez Singo değil! Liverpool, Galatasaray'ın bir yıldızına daha göz koydu

Liverpool, Galatasaray'ın bir yıldızına daha göz koydu