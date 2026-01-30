Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde antrenmanlar sürüyor.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması, 1 Şubar Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor