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Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum Palandöken'deki kampında çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde pas, topa sahip olma ve duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Palandöken'de kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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