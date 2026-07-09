Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum Palandöken'de çift antrenman yaptı. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde pas, topa sahip olma ve duran top çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarını devam ettiren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin