Amed Sportif, Celal Hanalp'ı Transfer Etti

Amed Sportif, Celal Hanalp'ı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek oyuncusu Celal Hanalp ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek oyuncusu Celal Hanalp'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Celal Hanalp ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Celal Hanalp'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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