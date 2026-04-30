Amatör Ligdeki Savrunspor Kulübü Başkanı Çıtırık'tan Tff'nin Son Kurallarına Eleştiri: "Büyük İhtimalle Bütün Kulüpler Kapanır"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

"Bu yıl federasyonumuz yeni kurallar getirerek bizleri zorlamakta. İstedikleri şeyleri bizim karşılamamız mümkün değil. Üç tane antrenör istiyor, bir tanesi UEFA C, iki tane Grassroots C. Şimdi biz bunları aldığımız zaman, transfer yaptığımız zaman hocalarımıza para vermek zorundayız, maaş ödemek zorundayız. Zaten biz kendimizi idare edemiyoruz, bir de hocalara maaş vereceğiz" dedi.

Kadirli Savrun spor Kulüp Başkanı Kadir Çıtırık, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya koyacağı kurallara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çıtırık, TFF'den gelen yeni düzenlemelerin kulüplere ek mali yük getirdiğini belirterek, şöyle konuştu :

"Federasyonumuz yeni kurallar getirerek bizleri zorlamakta. İstedikleri şeyleri bizim karşılamamız mümkün değil. Üç tane antrenör istiyor, bir tanesi UEFA C, iki tane Grassroots C. Şimdi biz bunları aldığımız zaman, transfer yaptığımız zaman hocalarımıza para vermek zorundayız, maaş ödemek zorundayız. Zaten biz kendimizi idare edemiyoruz bir de hocalara maaş vereceğiz. Bundan daha ötesi birçok ilde bu kadar antrenör yok. Yani her takıma üç tane düşecek antrenör yok. Bu sene biz daha önce teminat yatırmamıza rağmen bizden 50 bin lira teminat istediler, 17 bin 500 lira katılım bedeli istediler, biz zorlanıyoruz."

Bizden daha sonra internet sitesi kurmamızı istiyorlar, bu da bir maliyet. Kendi binamızın olmasını istiyorlar. Biz kira vereceğiz. Zaten kendimizi idame ettiremiyoruz. Maçlara gitmekte zorlanıyoruz. Benim 2. Lig'de hep not takımım vardı, maçlara gidemedim. Çünkü param yoktu. Maddi olarak deplasmanın karşılayacak paramız olmadığı için takımı ligden çekmek zorunda kaldık. Bu gidiş hiç iyi bir şey değil. Federasyonun bize 5 kuruş faydası yok. Maddi manevi bütün istekleri var. Bize ' spor yaptırın, çocukları kötü alışkanlıklardan alıkoyun' diyorlar, yapıyoruz ama gücümüz yetmiyor maddi olarak. Bağışla da yapıyoruz. Zaten biz bu işi cebimizden yapıyoruz. Bunlar da kesildi. Daha önce 500 liraya 1000 liraya gittiğimiz yerlere 3-4 bin liraya gidiyoruz. Su paramız bile olmuyor bazen.

Gerçekten amatör spor içler acısı halde. Federasyonun bizi dinlediği yok zaten. Bu son kuralların iptal olmasını istiyoruz. Profesyonel kulüplerden alsınlar, zaten alıyorlar. Bizim hiçbir gelirimiz yok, bizden habire para istiyorlar. Bütün kulüpler şu anda çok zorda. Bütün kulüpler kapanır büyük ihtimalle. Ben gelecek sene kadın takımını ligden çekeceğim, küçülmeye gideceğim. 7-8 tane 'U' branşta katılırken, amatörde katılırken 3 tane katılacağım. Çünkü bunu benim finanse edecek gücüm yok"

Kaynak: ANKA