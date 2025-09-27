Haberler

Amasyaspor ve Düzcespor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Amasyaspor, sahasında Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta önemli anlar yaşanmasına rağmen fileler havalanmadı.

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Amasyaspor sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Erhan Kaya, Hüseyin Sağlık, Ufuk Osman Solmaz

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Fatih Ergen, Ahmed Kağan Gürbüz, Onur Kolay (Yusuf Bozkurt dk. 84), Tamer Aşık, Ömer Faruk Ermeç (Cenk Kuşku dk. 43), Arda Keser (Zekican Keleşoğlu dk. 33), Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin

Düzcespor: Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Eray Pazar, Ufuk Birdal, Bilal Musa Şentürk (Mehmet Refik Can dk. 57), Yusuf Enes Coşkun, Abdulcebrail Akbulut, Abdurrahman Ayhanoğlu, İsa Nalbant (Mehmet Aygün dk. 76), Emircan Bayrakdar, Berat Kartal (Hasan Kürşat Kara dk. 58)

Sarı kartlar: Ahmed Kağan Gürbüz, Mehmet Albayrak, İsa Nalbant, Bayram Enes An (Amasyaspor), Emre Yıldırım, Berat Kartal (Düzcespor) - AMASYA

