Amasyaspor ve Düzcespor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Amasyaspor, sahasında Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta önemli anlar yaşanmasına rağmen fileler havalanmadı.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Erhan Kaya, Hüseyin Sağlık, Ufuk Osman Solmaz
Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Fatih Ergen, Ahmed Kağan Gürbüz, Onur Kolay (Yusuf Bozkurt dk. 84), Tamer Aşık, Ömer Faruk Ermeç (Cenk Kuşku dk. 43), Arda Keser (Zekican Keleşoğlu dk. 33), Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin
Düzcespor: Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Eray Pazar, Ufuk Birdal, Bilal Musa Şentürk (Mehmet Refik Can dk. 57), Yusuf Enes Coşkun, Abdulcebrail Akbulut, Abdurrahman Ayhanoğlu, İsa Nalbant (Mehmet Aygün dk. 76), Emircan Bayrakdar, Berat Kartal (Hasan Kürşat Kara dk. 58)
Sarı kartlar: Ahmed Kağan Gürbüz, Mehmet Albayrak, İsa Nalbant, Bayram Enes An (Amasyaspor), Emre Yıldırım, Berat Kartal (Düzcespor) - AMASYA