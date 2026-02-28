TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 2 Çayelispor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Amasyaspor, evinde konuk ettiği Çayelispor'u 2-0 mağlup etti. Golleri Arda Keser ve Mehmet Berkay Çakıcı kaydetti.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Levent Gümüşdere, Uğur Aydoğdu, Ahmet Emre Akbulut
Amasyaspor FK: Samet Karabatak, Mehmet Albayrak (Efecan Gülerce dk.88), Bayram Enes An, Güney Sağır (Halitcan Hicin dk. 73), Şükrü Kaan Kılıçaslan (Fahri Yağız Parlak dk. 82), Onur Kolay, Tamer Aşık, Ali Tarkan, Ahmet Mumin Papaker, Arda Keser (Mehmet Berkay Çakıcı dk. 73), Mustafa Acar (Berkan Çakır dk. 88)
Çayelispor: Özgün Ali Köklü, Köksal Ayaydın, Oğuzhan Efe Yılmaz (Oğuzhan Eskiköy dk. 66), Berkay Kumlu, Fatih Ergen, Serdar Yıldırım (Musa Eren Karakaş dk. 59), Berat Onur Pınar, Taha Necati Atay, Seçkin Batuhan Fırıncı, Doğukan Delimehmet (Ömer Talha Nergiz dk. 46), Taha Tunç (Ali Kemal Aslankaya dk. 85)
Goller: Arda Keser (dk. 54), Mehmet Berkay Çakıcı (dk. 78) (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Acar, Güney Sağır, Tamer Aşık, Samet Karabatak (Amasyaspor), Oğuzhan Efe Yılmaz, Köksal Ayaydın, Taha Atay, Berat Onur Pınar, Fatih Ergen (Çayelispor) - AMASYA