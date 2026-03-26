Küçükler Ferdi ve Takım Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı
Küçükler Ferdi ve Takım Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da 22 erkek ve kız takımıyla yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla başlamış olup, organizasyon 29 Mart'ta sona erecek.
Küçükler Ferdi ve Takım Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da start aldı.
Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 22'şer erkek ve kız takımında yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Masa Tenisi Amasya İl Temsilcisi Hüseyin Koçak, gazetecilere, organizasyona katılan tüm takım ve sporculara başarı diledi.
Önce teknik toplantı yaptıklarını, ardından müsabakaların başladığını belirten Koçak, "Hem ferdi hem takım maçlarımız olacak. Güzel geçecek inşallah. Başarımı müsabakalar yapılacağını düşünüyorum." dedi.
Şampiyona, 29 Mart'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt