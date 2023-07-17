Amaratspor, transfer çalışmalarına hızlı başladı

Kayseri Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan Amaratspor, takımı Kerim Çona'ya emanet ettikten sonra transfer çalışmalarına hızlı başladı. Dış transferde Altındağ Akkışlaspor'dan Mehmet Ferhat Dost'u kadrosuna katan Amaratspor, yeniden Süper Amatör Küme'ye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan Amaratspor, takımı Kerim Çona'ya emanet ettikten sonra transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Dış transferde Altındağ Akkışlaspor'dan Mehmet Ferhat Dost'u kadrosuna katan Amaratspor, yeniden Süper Amatör Küme'ye yükselmenin hesaplarını yapıyor. Daha önce kadrosuna Altındağ Akkışlaspor'dan Tuğrul Kelek, Güneşspor'dan Fatih Demircan, Kayseri Simya Kolejispor'dan Yasin Dumlu, Samet Koçyiğit, Talas İdmanyurdu'ndan Resul Yalnız gibi isimleri katan Amaratspor son olarak Mehmet Ferhat Dost ile anlaşmaya vardı. - KAYSERİ