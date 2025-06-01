Alves Kablo, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon oldu

Alves Kablo, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon oldu
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Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde Alves Kablo, Polonya'nın Wisla Krakow takımını 6-1 yenerek şampiyonluk kupasını kazandı. Turnuvada Türk takımları toplamda 6 kez şampiyonluk elde etti.

ANKARA'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Alves Kablo, Polonya'nın Wisla Krakow Ampute Futbol takımını 6-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye temsilcisi, Alves Kablo, Aktepe Stadı'nda oynanan final maçında turnuvadaki son şampiyon Wisla Krakow'u 6-1'lik skorla geçerek kupaya uzandı.

Alves Kablo'nun gollerini 2'nci ve 18'inci dakikada David Mendes, 8 ve 28'inci dakikada Ömer Güleryüz, 9'uncu dakikada Mohcine Chrharh, 50+1'inci dakikada Alican Kuruyamaç attı.

Wisla Krakow'un tek golünü ise 39'uncu dakikada Kamil Grygiel kaydetti.

Şampiyon Alves Kablo'nun oyuncuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

6 KUPANIN 5'İ TÜRK TAKIMLARININ

Diğer yandan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenen turnuvanın 5'inde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı. EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürmüştü.

BAKAN BAK'TAN ALVES KABLO AMPUTE FUTBOL TAKIMI İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aktepe Stadında oynanan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nü kutluyorum. Bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyor, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nün başarılarının devamını diliyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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