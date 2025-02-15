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Alvaro Morata'nın son durumu belli oldu

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Galatasaray'da AZ Alkmaar maçı sonrası adalesinde ağrı ve batma hisseden İspanyol yıldız Alvaro Morata'nın sağlık durumu inceleniyor. Kulüp doktoru Yener İnce, oyuncunun MR sonuçlarını inceleyecek. Morata'nın Rizespor maçında forma giymesi beklenmiyor ve Fenerbahçe derbisini de kaçırabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Süper Lig devi Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

DERBİYİ DE KAÇIRABİLİR

Takımın yıldızı Alvaro Morata, maçın ardından adalesinde ağrı ve batma hissetti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Morata, bu gelişmenin ardından MR'a girdi. Kulüp doktoru Yener İnce bugün Florya'da oyuncunun MR sonuçlarını inceleyecek.

Öte yandan haberde Morata'nın Rizespor maçında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi. İspanyol yıldızın Fenerbahçe derbisini kaçırabileceği de ihtimaller arasında.

Alvaro Morata'nın son durumu belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

O kadar forvet varken gidip yaşlı birini tercih eden yönetimin beynine ne demeli acaba?

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Haber YorumlarıSamet Yücer:

Ya Avrupa'nın çöplerini ne diye alıp gelirsiniz az alkmasrin yaş ortalaması 22 ya yazıklar olsun bı dunya para verdiginiz adamın ayağına 3 kere top değdi kosmuyir bile ruhsuz

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