Alvaro Morata, Eyüpspor'a Karşı İki Gol Atarak Sezonun Gol Sayısını 5'e Çıkardı
Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Eyüpspor maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti. 67. dakikada oyuna dahil olan Morata, 87 ve 89. dakikalarda gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.
Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Eyüpspor maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 5'e yüksetti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile oynarken sarı-kırmızılıların 4. golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan ve 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 87 ve 89. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı ve takımının farklı kazanmasına katkıda bulundu.
32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Alvaro Morata bu gollerin 4'ünü Süper Lig'de, 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası'nda attı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor