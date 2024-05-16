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Altunhisar Kaymakamı Spor Sokağı'ndaki Etkinliklere Katıldı

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Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurulan Spor Sokağı'ndaki etkinliklere katıldı. Futbol, voleybol, dart, masa tenisi gibi birçok sportif faaliyetin yer aldığı etkinlikte, Yiğit, dart ve masa tenisi oynayarak, herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.

Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurulan Spor Sokağı'ndaki etkinliklere katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Doygun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak ve ilçe protokol üyeleri, Spor Sokağı'nı gezdi.

Futbol, voleybol, dart, masa tenisi, langırt, satranç gibi birçok sportif faaliyetin yer aldığı etkinlikte, Yiğit, dart ve masa tenisi oynayarak, herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.

Kaynak: AA / Spor

Altunhisar Voleybol Gençlik Futbol Spor Spor Güncel Haberler

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