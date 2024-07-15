Üye Girişi
Haberler

Altınyayla'da Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Altınyayla ilçesinde düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı. Güreşlere 40 başpehlivan ve 750 sporcu katıldı. Başpehlivan Zeybek, kemeri taşımanın ağır bir yük olduğunu belirterek, gelecek yıl tekrar almayı umduğunu söyledi.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek elde etti.

Altınyayla Belediyesince Dirmil Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlere çeşitli illerden 40'ı başpehlivan 750 sporcu katıldı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile İsmail Koç, finalde karşı karşıya geldi. Zeybek, Koç'u yenerek birinci oldu ve 33. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemeri taktı.

Başpehlivan Zeybek, Dirmil Er Meydanı'nda başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kemeri taşımanın ağır bir yük olduğunu dile getiren Zeybek, "Bu hafta da kemeri taşıdık. Yani kemeri almak zor, kemeri taşımak daha zor. İnşallah bu kemeri en iyi şekilde taşıyıp, seneye de tekrardan alırım. Kemeri Antalya'ya götürmek gurur verici. Halkımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı ise yağlı güreşlerin Türk kültürünün parçası olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, buradaki yağlı pehlivan güreşlerinin geleneksel konuma alınabilmesi için mücadele verdi ve hep birlikte başardık. Bundan sonra inşallah geleneksellikten düşürmeyeceğiz. Bu çabayı ve gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Yusuf Can Zeybek Altınyayla Burdur Spor Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

Bakmadan Geçme

Rize'de yaş çay bahçesinde ceset! Cesedin kimliği belirlendi mi? Olay ne, ne zaman oldu? Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor? Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti? Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında ve nereli? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı? BİM 16 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 16 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu? EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı? FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faizi indirirse ne olur? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Ben ve Babam-Vatan filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Hava sıcaklığı haberleri 15 Temmuz: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Yüzde kaç nem var? 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 15 TEMMUZ | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!
Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title