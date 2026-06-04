Altınpost Giresunspor'da Avrupa heyecanı

İlk kez mücadele ettiği Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde play-off etabını 5. sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Altınpost Giresun spor, başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde yeni bir takım olmalarına rağmen başarılı performansla sezonu 5. sırada tamamladı. Ligin tescillenmesiyle Avrupa kupalarına katılması beklenen Altınpost Giresun spor, başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Altınpost Giresun spor Hentbol İcra Kurulu Başkanı Serdar Demirkan, AA muhabirine, sezon başında koydukları hedeften daha iyi bir konumda ligi bitirdiklerini söyledi.

İyi bir motivasyon ve enerji yakaladıklarının altını çizen Demirkan, başarıda Giresun'un salon sporlarına olan ilgisinin de etken olduğunu belirtti.

Demirkan, İstanbul ve Ankara dışında Anadolu takımları arasında en yüksek puanı topladıklarını ifade ederek, kendilerinden fazla bütçeli ekipleri geride bıraktıklarını kaydetti.

Ligdeki sıralamaya göre Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandıklarını belirten Demirkan, "İlk senemizden böyle bir başarı yakalamamız dolayısıyla camiamızın da beklentisi yükseldi. Eğer şehrimiz ve camiamız yeterli desteği ve iradeyi gösterirse biz de aynı motivasyon ve enerjiyle bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Demirkan, sporda sürdürülebilirliğin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz üzerimize düşenin fazlasını yaptığımızı düşünüyoruz. Sporcular, teknik heyet ve yöneticiler potansiyelinin üzerinde efor sarf etti. Taraftarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Gelecek dönem için en önemli önceliğimiz, destek ve camia birlikteliğini görmek. Bunu görürsek çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum."

Giresun halkının hentbol ve basketbol gibi salon sporlarına özel bir ilgisinin olduğuna işaret eden Demirkan, "Giresun bir spor kenti; spor konusunda hem motivasyonu hem de potansiyeli yüksek. Bu başarının diğer kulüplere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.