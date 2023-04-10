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Altınordu, yaklaşık 1 ay sonra evinde kaybetti

Altınordu, yaklaşık 1 ay sonra evinde kaybetti

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 31. hafta mücadelesinde Eyüpspor'a 2-1 mağlup olarak 2 maç aradan sonra evinde yenilgi yüzü görmüş oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 31. hafta mücadelesinde Eyüpspor'a 2-1 mağlup olarak 2 maç aradan sonra evinde yenilgi yüzü görmüş oldu.

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altınordu, Gökhan Ünal'dan sonra teknik direktörlük görevine Hasan Özer'in gelmesiyle birlikte iç sahada yükselen bir grafik ortaya koydu. İzmir temsilcisi, bu süreçte evinde çıktığı karşılaşmalarda Tuzlaspor'u 2-1, Denizlispor'u ise 5-2 yenmeyi başardı. Kırmızı-lacivertliler böylelikle iç sahada 2 maçlık galibiyet serisi elde etti. Hafta sonu oynanan Eyüpspor müsabakasında da bu çıkışını devam ettirmek isteyen Altınordu, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle İzmir temsilcisi, 7 Mart'taki Göztepe yenilgisinden sonra ilk kez iç sahada yenilgi yüzü görmüş oldu.

Öte yandan Kırmızı-lacivertliler, bu sezon evinde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 16 kez sarsarken, kalesinde de 26 gol gördü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Eyüpspor İzmir Spor Spor Haberler

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