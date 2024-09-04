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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Tam takım olabilmek için zamana ihtiyacımız var

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Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, İnegölspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ancak tam takım olabilmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Şahan, takım olarak her hafta daha iyi olmak için mücadele edeceklerini belirtti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını fakat tam takım olabilmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. İç sahada 2-0 kazandıkları İnegölspor maçını değerlendiren genç teknik adam, "Ligin ilk maçları zor olur. Biz ilk maçta gol yemeden maçımızı kazandık. Futbolcularımızı ve teknik ekibimi kutluyorum. Bizlere destek olan ve güçlerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de galip gelerek onlara güzel bir armağan verdik" diye konuştu.

Her hafta takım olarak daha iyi olmak için mücadele edeceklerini dile getiren teknik patron Şahan, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Hatalardan ders çıkarıp bir sonraki maçta daha iyi olmak için mücadele edeceğiz. Anlık galibiyetler güzel. İnegölspor maçı geride kaldı. Artık hafta sonu Kepezspor ile oynayacağımız maça bakmak zorundayız. O maçtan da galip geleceğimize, yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Henüz yüzde 60'lar seviyesindeyiz. Yeni bir takımız. Uyum sürecindeyiz. Takım olabilmek için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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