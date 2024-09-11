Üye Girişi
Haberler

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Hedefe oynayan bir takımız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, Kepezspor maçını değerlendirerek takımın hedefinin üç puan olduğunu söyledi. Şahan, taraftarlardan destek istedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, yaptığı açıklamayla bu sezon hedefe oynayan bir takım olduklarını söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanan Kepezspor ile golsüz biten maçı değerlendiren genç teknik adam, "Kepezspor maçı bizim için kayıp iki puandır. Bir puan aldık ama kaybedilen iki puan var. Hazır olmayan bir rakibe karşı çok üretkenlik gösteremedik. 48 saat önce milli takım forması giyip sonrasında bizim maçımızda forma giyen oyuncularımız oldu. Deplasmanda iyi mücadele ettik fakat üçüncü bölgede biraz daha etkili olmamız gerekiyordu. Bloklar arasında doğu pozisyonlar alamadığımızı gördük. Bu hafta bunların üzerine çalışacağız" dedi.

"Hedefe oynayan bir takımız"

Altınordu olarak bu sezona hedefe oynayan bir takım olduklarına vurgu yapan Olcay Şahan, "İçeride veya dışarda oynadığımız her maçta üç puana talibiz. Sahamızda oynayacağımız maçlarda her zaman üç puana oynayacağız. Isparta maçında da hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

İnegölspor maçında Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni dolduran taraftarı Isparta 32 Spor maçı için tribünlere davet eden genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahamızda ilk oynadığımız maçta taraftarlarımızın desteği çok güzeldi. Taraftarlarımız her hafta bizi desteklesinler. Genç kardeşlerimizin buna çok ihtiyacı var. Zaten onların heyecanı saha içindeki genç oyuncularımıza da yansıyor. Isparta maçında onları yanımızda görmek istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Olcay Şahan Altınordu Güncel Spor

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli?
title