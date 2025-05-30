Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş'in Geleceği Belirsiz

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş'in Geleceği Belirsiz
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Altınordu'nun 2'nci Lig'deki teknik direktörü Namet Ateş'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve yeni sezonda takımın başında kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Altınordu, Ateş döneminde Play-Off'larda başarılı olamadı.

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon 3'üncü teknik adam olarak çalışan Namet Ateş'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. İzmir temsilcisinde geçmişte altyapıda çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan 44 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Normal sezonun bitimine 2 maç kala görev gelen teknik direktör Ateş, Play-Off'larla birlikte toplam 7 müsabakada görev yaptı. Kırmızı-lacivertliler bu periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Teknik patron Ateş önderliğindeki Altınordu Play-Off'larda Adana 01 FK ve Kahramanmaraşspor'u eleyip, Batman Petrolspor'a elendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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