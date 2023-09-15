Altınordu, savunma oyuncusu Yusuf Acer'i kadrosuna kattı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz puanı bulunmayan takımına savunma oyuncusu Yusuf Acer'i transfer etti. Kulüp, geçmişte de forma giyen Acer'e başarılar diledi.

Altınordu, son olarak Muş 1984 forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Acer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz puanı bulunmayan Altınordu, savunma hattına bir takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak Muş 1984 forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Acer'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım kadromuzu geçmişte de kulübümüzde forma giyen Yusuf Acer ile güçlendirdik. Yusuf Acer'e hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yeni sezonda kadrosunu büyük oranda altyapı patentli oyunculardan kuran Altınordu, dış transferde daha önce Arif Morkaya, Onur Toprak, Mert Özmen ve Keni Var Uzun'u kadrosuna katmıştı. - İZMİR