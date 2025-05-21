Altınordu, Play-Off Yarı Finalinde Batman Petrolspor'u Ağırlıyor

Altınordu, Play-Off Yarı Finalinde Batman Petrolspor'u Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, 2'nci Lig Play-Off yarı finalinin ilk maçında Batman Petrolspor'u evinde konuk ediyor. Teknik direktör Namet Ateş, avantajlı bir skorla maçı tamamlamak istediklerini belirtti. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

2'nci Lig Play-Off yarı finaline adını yazdıran Altınordu yarın serinin ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u konuk edecek. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Mert Erdemoğlu düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da oynayacak. Yarı finali geçecek takım finalde 1'inci Lig'e yükselme adına Vanspor- Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş evlerindeki ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamak istediklerini dile getirdi. Ligi 2'nci sırada bitirip direkt grup finaline kalan rakibi Batman Petrolspor'un 19 gündür maç yapmadığını ve dinlenmiş olarak sahaya çıkacağını belirten Ateş, "Bizim eksiklerimiz var ama bu bahane olamaz. Rakibimiz de dinç bir şekilde sahada olacaktır. İlk maçı avantajlı geçip finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi. Altınordu Play-Off serisinde Adana 01 FK ve Kastamonuspor'u elemeyi başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.