Altınordu perdeyi İnegölspor'la kapatıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylarca düşme hattında yer aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 mağlup ederek kümede kalmayı garantilemeyi başaran Altınordu yarın sezonun son maçında İnegölspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Emrullah Baydar düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri 1 TL'den satılacak.

Grupta 34 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 59 puanı bulunan 7'nci basamaktaki İnegöl ekibini yenerek sezonu zaferle kapatmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, galip gelerek iç sahada 5'te 5 yapmak istiyor. İnegölspor ise geçen hafta play-off iddiasını kaybetmişti. Prestij niteliğindeki randevuda iki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı