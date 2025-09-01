Altınordu'nun Taktik Değişikliği Başarısız Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İskenderunspor'a 4-0 yenildi. Teknik direktör Namet Ateş, takıma farklı dizilişler denedi ancak savunma şaşırdı ve kalesinde hızlı goller gördü.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra İskenderunspor deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle dönen Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş'in taktik değişikliği puan almaya yetmedi. Erbaaspor randevusunda 4-3-3 sistemiyle takımını sahaya süren genç teknik adam, İskenderun karşısında 3-5-2 dizilişini tercih etti.

Altınordu savunması bu taktik değişikliğinin ardından ilk 18 dakikada kalesinde 3 gol görerek S.O.S. verdi. Kırmızı-lacivertlilerde ilk kez 11'de görev yapan kaleci Umut ve stoper Birhan devre arasında oyundan alındı. Zorlu deplasmandan eli boş dönen İzmir temsilcisinin pazar günü iç sahada oynayacağı 24Erzincanspor müsabakasında yine 4'lü savunmaya dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Cenaze sonrası isyan etti! Camideki giyim tarzına sert eleştiri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Henüz 25 yaşındaydı! Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.