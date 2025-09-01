Altınordu'nun Taktik Değişikliği Başarısız Oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra İskenderunspor deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle dönen Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş'in taktik değişikliği puan almaya yetmedi. Erbaaspor randevusunda 4-3-3 sistemiyle takımını sahaya süren genç teknik adam, İskenderun karşısında 3-5-2 dizilişini tercih etti.

Altınordu savunması bu taktik değişikliğinin ardından ilk 18 dakikada kalesinde 3 gol görerek S.O.S. verdi. Kırmızı-lacivertlilerde ilk kez 11'de görev yapan kaleci Umut ve stoper Birhan devre arasında oyundan alındı. Zorlu deplasmandan eli boş dönen İzmir temsilcisinin pazar günü iç sahada oynayacağı 24Erzincanspor müsabakasında yine 4'lü savunmaya dönmesi bekleniyor.