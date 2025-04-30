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Altınordu'nun Play-Off Yolculuğu: 2. Lig Beyaz Grup Analizi

Altınordu'nun Play-Off Yolculuğu: 2. Lig Beyaz Grup Analizi
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu hükmen galibiyetle kapatan Altınordu, sezon boyunca ilk 6 sıradaki takımlara karşı zorlu maçlar geçirdi. Play-Off 1'inci Tur'da 4'üncü sıradaki Adana 01 FK ile eşleşen İzmir temsilcisinin 1'inci Lig'e yükselmesi için zorlu bir yolculuk bekliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasını Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek Altınordu, sezon içinde ilk 6'da yer alan takımlarla oynadığı maçlarda sınıfı geçemedi. Grubu 5'inci sırada tamamlaması kesinleşen ve Play-Off 1'inci Tur'da 4'üncü basamaktaki Adana 01 FK ile eşleşen İzmir temsilcisi, kendisiyle birlikte ilk 6 sırayı alan 5 rakibiyle oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İzmir ekibinin Play-Off'tan 1'inci Lig'e yükselmesi için 6 maç oynayıp 4 takım elemesi gerekiyor.

Evinde 1-1 berabere kaldığı lider Sarıyer'e deplasmanda 3-0 yenilen Altınordu, Batman'da 2-1 boyun eğdiği zirve takipçisi Batman Petrolspor'la evinde yenişemeyip sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ligde 3'üncü sıradaki Kastamonuspor'u İzmir'de tek golle dize getiren kırmızı-lacivertliler, konuk olduğu randevuda rakibine 2-0 mağlup oldu. Altınordu, Play-Off 1'inci Tur'daki rakibi Adana 01 FK'yı dış sahada 2-0 mağlup edip, evindeki randevudan 2-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibi sadece deplasmanda 3-1 yenip evinde 1-1 berabere kaldığı Beykoz Anadoluspor'a karşı üstünlük kurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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