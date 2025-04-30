Altınordu'nun Play-Off Yolculuğu: 2. Lig Beyaz Grup Analizi

Evinde 1-1 berabere kaldığı lider Sarıyer'e deplasmanda 3-0 yenilen Altınordu, Batman'da 2-1 boyun eğdiği zirve takipçisi Batman Petrolspor'la evinde yenişemeyip sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ligde 3'üncü sıradaki Kastamonuspor'u İzmir'de tek golle dize getiren kırmızı-lacivertliler, konuk olduğu randevuda rakibine 2-0 mağlup oldu. Altınordu, Play-Off 1'inci Tur'daki rakibi Adana 01 FK'yı dış sahada 2-0 mağlup edip, evindeki randevudan 2-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibi sadece deplasmanda 3-1 yenip evinde 1-1 berabere kaldığı Beykoz Anadoluspor'a karşı üstünlük kurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor