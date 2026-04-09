Altınordu'da seri sona erdi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmandaki kritik randevuda kümede kalma yarışındaki rakibi Beykoz Anadolu Spor'a 2-1 yenilen Altınordu'nun 3 maçlık galibiyet, 5 haftalık namağlup serisi sona erdi. Bu karşılaşma öncesi son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, Beykoz karşısında fren yaptı. Bu sonuçla düşme hattındaki Beykoz takımı 26 puana ulaşıp, bir basamak üzerinde kümede kalma barajında yer alan 28 puanlı Altınordu ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

İstanbul temsilcisi, Altınordu karşısında 8 maçlık yenilgi serisini sonlandırıp umudunu korudu. Sezonun ilk yarısında evinde Beykoz Anadolu Spor'a 4-0 mağlup olan İzmir ekibi rakibine ikili averaj üstünlüğü kuramadı. Ligde son 3 haftaya stres yaşayarak giren Altınordu, kalan final müsabakalarında küme düşen Bucaspor 1928'i konuk ettikten sonra düşme potasındaki Kepezspor (D) ve az da olsa Play-Off iddiası süren İnegölspor'la karşılaşarak sezonu noktalayacak. Altınordu maksimum puanı alarak kümede kalmak için rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

