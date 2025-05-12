ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Altınordu, Kastamonuspor'u 1-0 Yenerek Avantaj Sağladı

Altınordu, Kastamonuspor'u 1-0 Yenerek Avantaj Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Altınordu, Kastamonuspor'u penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Altınordu'nun galibiyet golü Yakal'dan geldi.

STAT: Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Alper Akarsu, Göktuğ Erel, Çağrı Yıldırım

ALTINORDU: Serhat - Alper, Mete, Eren, Yusuf Şahin, Ege (Dk. 62 Emre Sabri), Sami, Burak (Dk. 84 Ali), Bahattin (Dk. 76 Uğur), Hüseyin (Dk. 84 Koray), Yakal (Dk. 76 Kanivar)

KASTAMONUSPOR: Furkan - Oğuz, Erhan, Burak, Erkam, Mustafa, Ali (Dk. 69 Taner), Çınar (Dk. 46 Kerem), Naim, Ömer (Dk. 89 İsmet), Ersel

GOL: Dk. 43 (P) Yakal ( Altınordu )

SARI KARTLAR: Mete, Serhat ( Altınordu ), Erkam, Ali, Çınar, Oğuz (Kastamonuspor)

2'NCİ Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında evinde Kastamonuspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Kırmızı-lacivertliler dakikalar 41'i gösterdiğinde penaltı kazandı. Naim'in omuz darbesiyle Altınordu'da Bahattin yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. 43'üncü dakikada penaltı atışını gole çeviren Yakal, Altınordu'yu öne geçirdi: 1-0. İlk devreyi bu golle üstün tamamlayan İzmir ekibi ikinci yarıda da avantajını koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu, 16 Mayıs Cuma günü Kastamonuspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.