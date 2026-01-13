Haberler

Altınordu'dan orta sahaya takviye

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, son olarak Kastamonuspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven ile anlaşma sağladı. Kulüp, Güven'e başarılar diledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Kastamonuspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven'i kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Kastamonuspor forması giyen İsmail Güven ile anlaşmaya vardık. İsmail Güven'e Altınordu formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
