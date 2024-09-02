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Altınordu, İnegölspor'u 2-0 mağlup etti

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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, 2024-2025 sezonun açılış maçında İnegölspor'u 2-0 mağlup etti. Altınordu'nun başında çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Olcay Şahan, maçtan sonra oyuncularla teker teker sarılarak galibiyeti kutladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, 2024-2025 sezonun açılış maçında İnegölspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezonun ilk haftasında İnegölspor'la karşı karşıya geldi. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabaka İzmir ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Altınordu, 2. dakikada Sami Satılmış ile, 41. dakikada da Emre Aydınel'in attığı gollerle 3 puan aldı. Altınordu'nun başında çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Olcay Şahan, maçtan sonra oyuncularla teker teker sarılarak galibiyeti kutladı. Karşılaşma için Torbalı'ya giden taraftarlar da bu sevince tribünden ortak oldu.

Öte yandan Başkan Seyit Mehmet Özkan ise uzun bir aradan sonra tribüne gelerek A takım maçını izledi.

Yeni transferlerden sadece 1 oyuncu süre alamadı

Teknik direktör Olcay Şahan, İnegölspor maçında 11 yeni transferden 10'una şans verdi. Yusuf Örnek, Eren, Ali, Alper, Kaan ve Emre ilk 11'de yer alırken, Mete, Emir Can, Hüseyin ve Bahattin oyuna sonradan dahil oldu. 41. dakikada rakip fileleri sarsmayı başaran Emre Aydınel de Altınordu formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kırmızı-lacivertlilerin 11 yeni transferinden sadece Tahsin süre almadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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