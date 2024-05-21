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Altınordu Genç Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi

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Altınordu'nun genç oyuncuları Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı, Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi. Milli takım heyecanı yaşayan oyuncular, Moldova'da düzenlenecek Uluslararası Turnuva'ya katılacak.

Altınordu'nun genç oyuncularından Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı, Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da milli takım heyecanı yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli takımda yer alan kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile stoper Hasan Berat Kayalı, 4-10 Haziran'da Moldova'da düzenlenecek Uluslararası Turnuva'nın aday kadrosuna çağrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre U19 Milli Takımımız, 04-10 Haziran tarihleri arasında Moldova'da uluslararası turnuvaya katılacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Temmuz ayında oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi ay-yıldızlılar, son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirecek. U19 Milli Takımımız turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile karşılaşacak. A Takım oyuncularımıza ve millilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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