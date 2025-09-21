Haberler

Altınordu FK, Elazığspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 5'inci hafta mücadelesinde Altınordu FK, evinde Elazığspor'a 2-1 yenildi. Maçta Altınordulu Burak Gültekin, penaltıya neden olduğu için kırmızı kartla oyundan atıldı ve Elazığspor, 2-1'lik galibiyetle Play-Off umutlarını artırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 5'inci hafta mücadelesinde Altınordu FK evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın 33'üncü dakikasında ceza sahasında topa eliyle müdahale edip penaltıya neden olan Altınordulu Burak Gültekin direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Elazığsporlu Halil İbrahim Sönmez'in 35'inci dakikada kullandığı penaltıda Altınordu kalecisi Arif Şimşir gole izin vermedi.

Elazığspor 37'nci dakikada Muhammet Ömer Çakı'nın golüyle öne geçti: 0-1. Konuk ekipte Erkan Eyibil, 41'inci dakikada farkı 2'ye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi: 0-2. İzmir temsilcisi 62'nci dakikada Keni Var Uzun'un ayağından bulduğu golle umutlandı: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Elazığspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Altınordu FK 2 puanla düşme hattında kalırken, Elazığspor 8 puana ulaşarak Play-Off yarışına tutundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de yine kan döküldü! SDG havan topuyla saldırdı

Gerginlik zirveye çıktı, Suriye'de yine kan döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor

Kuradan çıkan ismi duyunca soluğu kürsüde aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.