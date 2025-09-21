Altınordu FK, Elazığspor'a 2-1 Mağlup Oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 5'inci hafta mücadelesinde Altınordu FK evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın 33'üncü dakikasında ceza sahasında topa eliyle müdahale edip penaltıya neden olan Altınordulu Burak Gültekin direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Elazığsporlu Halil İbrahim Sönmez'in 35'inci dakikada kullandığı penaltıda Altınordu kalecisi Arif Şimşir gole izin vermedi.

Elazığspor 37'nci dakikada Muhammet Ömer Çakı'nın golüyle öne geçti: 0-1. Konuk ekipte Erkan Eyibil, 41'inci dakikada farkı 2'ye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi: 0-2. İzmir temsilcisi 62'nci dakikada Keni Var Uzun'un ayağından bulduğu golle umutlandı: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Elazığspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Altınordu FK 2 puanla düşme hattında kalırken, Elazığspor 8 puana ulaşarak Play-Off yarışına tutundu.