Üye Girişi
Haberler

Altınordu, eski oyuncusu Şeref Özcan'ı transfer etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altınordu, ara transfer dönemi öncesi eski kanat oyuncusu Şeref Özcan'la söz kesti. Şeref, Boluspor'dan ayrılarak Altınordu'ya geri dönecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altınordu, ara transfer dönemi öncesi eski kanat oyuncusu Şeref Özcan'la söz kesti. Geçen sezon kırmızı-lacivertli takımla 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Şeref, kulüpten ayrılıp Boluspor'la anlaşmıştı. Boluspor'la ilk yarı bitmeden sözleşmesini fesheden gurbetçi oyuncunun yuvaya döneceği öğrenildi.

Altar Han'ın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol kanat arayışına giren İzmir ekibi, Şeref'le temasa geçerek prensip anlaşmasına vardı. Boluspor formasıyla 1'inci Lig'de ilk yarıda 4 karşılaşmada 114 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu skora katkı sağlayamadı. 2020-21 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Şeref, 2,5 sezon kırmızı-lacivertli takımda oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Boluspor Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title