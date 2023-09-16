Altınordu, Devrim Taşkaya ile anlaştı

Altınordu, transfer döneminin son gününde sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer döneminin son gününde son imzayı Devrim Taşkaya'ya attırdı. Yeni sezon için anlaştığı Amed Sportif'le yollarını ayıran 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, İzmir temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor'da profesyonel olup Beşiktaş altyapısında oynayan Devrim, kariyerinde Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor, Karacabey Belediyespor kulüplerinde görev yaptı.