Altınordu derbilerde çok sessiz

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi verip perşembe günü önemli rakiplerinden Altay'la İzmir derbisine çıkacak olan Altınordu, bu sezon derbilerde adeta yokları oynadı. Şu ana kadar Göztepe ile 2, Altay'la da 1 kez karşı karşıya gelen Altınordu rakiplerinden puan alamazken, gol dahi atamadı. İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin karşısına çıkan Altınordu, müsabakayı 1-0 kaybetti.

Ligin 13'üncü haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay'ı konuk eden kırmızı-lacivertliler İbrahim Öztürk ve Marco Paixao'nun gollerine engel olamadı ve rakibine 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Sezonun ikinci yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bu kez Göztepe'yi ağırlayan Altınordu, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Üç derbi maçında da varlık gösteremeyen Altınordu, perşembe günü Altay'ı yenerek hem düşme hattından uzaklaşmak hem de derbi şanssızlığını ortadan kaldırmak istiyor.