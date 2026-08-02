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Altınordu'dan ayrılan iki oyuncu imza attı

Altınordu'dan ayrılan iki oyuncu imza attı
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2'nci Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon lig bitmeden takımdan gönderilen iki futbolcunun yeni adresleri belli oldu.

2'nci Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon lig bitmeden takımdan gönderilen iki futbolcunun yeni adresleri belli oldu. Bahis soruşturmasında 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldıktan sonra sözleşmesi 28 Kasım 2025'te feshedilen orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya, 2'nci Lig temsilcisi İnegölspor'a katıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın raporuyla kontratı 10 Şubat'ta sonlandırılan gurbetçi santrfor Keni Var Uzun ise aynı ligden Isparta 32 Spor'un yolunu tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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