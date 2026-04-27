Altınordu'da Yusuf Şimşek'ten teşekkür mesajı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla kümede kalmayı başaran Altınordu'nun hedefe ulaşmasında önemli rol oynayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, sanal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla kümede kalmayı başaran Altınordu'nun hedefe ulaşmasında önemli rol oynayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, sanal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Zor bir dönemde göreve geldiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu büyük camiada, ilk günden itibaren yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederiz. Başta Sayın Başkanımız Mehmet Seyit Özkan'a güveni, desteği ve duruşuyla bu sürecin en önemli yapı taşlarından biri olduğu için... Barış Bey'e, Semih Bey'e ve Ozan Bey'e her an hissettirdiğiniz destek ve katkılarınız için...

Sahada mücadeleyi büyüten teknik ekibimize ve karakteriyle, inancıyla son ana kadar vazgeçmeyen oyuncularımıza... ve çoğu zaman görünmeyen ama her gün bu yapıyı ayakta tutan tesis çalışanlarımıza... Her koşulda takımının arkasında duran, iyi günde de zor günde de desteğini esirgemeyen büyük Altınordu taraftarına... Bu camiada görev almaktan ve takımın ligde kalma mücadelesine katkı sağlayarak bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduk. Altınordu Futbol Kulübü'nün çok daha iyi yerlere layık olduğuna ve bunun gerçekleşeceğine olan inancımız tam. Bu hikayede herkesin emeği var. Birlikte inandık, birlikte mücadele ettik ve birlikte başardık. Teşekkürler Altınordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar