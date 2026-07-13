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Altınordu, Aliağa FK ile flörtte

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2'nci Lig'den çekilen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, boşta kalan profesyonel oyuncuların transferi için Aliağa FK ile görüşmeye başladı. Aliağa FK'nın yeni teknik direktörü Namet Ateş'in eski öğrencilerini takıma katması bekleniyor.

2'nci Lig'e katılmama kararı alması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın boşta kalan profesyonel oyuncuların transferleri konusunda aynı ligde yer alan Aliağa FK ile temasa geçtiği iddia edildi. Kırmızı-lacivertli ekipte sözleşmesi biten isimlerle yollar ayrılırken, kontratları devam eden kaleci Efe Kaan, stoperler Bilal, İlker, Birhan, sol bek Alperen, orta saha oyuncusu Tugay ve kanat oyuncuları Furkan Emin, Sercan ve Arif Asaf kendilerine kulüp arıyor.

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine geçen sezon Altınordu'yu çalıştıran Namet Ateş getirilirken, genç teknik adamın eski öğrencilerinin bir kısmını yeni takımına transfer ettirmesi bekleniyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın demir çelik şirketinin Aliağa'da bulunması nedeniyle Aliağa FK yönetimiyle yakın ilişkiler içerisinde olduğu dile getirildi. Aliağa FK, 2014'te Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu'nun yarışmacı haklarının alınmasıyla kuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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