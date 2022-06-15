Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişen yıldız futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün dün A Milli Takım formasıyla İzmirli futbolseverlerin karşısına çıkmasıyla gururlandı. Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta oynadığı 4'üncü maçında Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek gol yemeden namağlup liderliğini sürdürürken, 13.5 yıl sonra milli takıma ev sahipliği yapan İzmir, Avrupa'da top koşturan Çağlar ve Cengiz'in performanslarıyla da sevinç yaşadı. İki milli futbolcunun da ilk 11'de başladığı müsabakada Cengiz 84'üncü dakikada kenara alınırken, Çağlar 90 dakika sahada kaldı.

TRİBÜNDEN CENGİZ'E MORAL

Altınordu'da aralıksız 10 yıl görev aldıktan sonra kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, tribünden takip ettiği milli maçın ardından gelişimlerinde pay sahibi olduğu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le bir araya geldi. Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz ve İngiltere'de Leicester City'de top koşturan Çağlar'la hatıra fotoğrafı çektiren Eroğlu, "Tebrikler evlatlar, sizinle gurur duyuyorum" mesajı paylaştı.