Haberler

Altınordu, Bucaspor 1928'i Konuk Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu, küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928'i konuk ediyor. Maç, yarın saat 15.00'te Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak. Altınordu, kazanarak kurtuluş yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'a 2-0 yenilerek lige tutunma yarışında yara alan Altınordu yarın İzmir derbisinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Bucaspor 1928'i konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 36'ncı hafta müsabakasını Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Maçın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak.

Ligde son 3 haftaya düşme potasının 2 puan ve 1 basamak üzerinde 15'inci sırada giren Altınordu kazanıp evinde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altınordu kazanırsa rakiplerinin de takılması halinde kurtuluş yolunda son iki haftaya büyük avantajla girecek. Son maçında evinde Beyoğlu Yeniçarşı ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 ise lige veda ederken 14 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. İlk yarıdaki derbiyi Altınordu 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

