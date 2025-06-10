Altınordu Başkanı Özkan, Altay Başkanı Gürüz'e Tebrik Mesajı Yolladı

Altınordu Başkanı Özkan, Altay Başkanı Gürüz'e Tebrik Mesajı Yolladı
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İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 28 Mayıs'ta yapılan genel kurulda göreve gelen Altay Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz'e tebrik mesajı yolladı.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 28 Mayıs'ta yapılan genel kurulda göreve gelen Altay Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz'e tebrik mesajı yolladı. Altınordu Başkanı Özkan yazılı mesajında, "Altınordu FK organizasyonu ve şahsım adına şehrimizin asırlık çınarı Altay'ın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilmeniz dolayısıyla tebriklerimi sunar, görevinizde başarılar dilerim. Dostluk duygularımla, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan" diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Altay Spor Kulübü olarak, Başkanımız Sayın Yüksel Gürüz'ün göreve seçilmesi dolayısıyla ilettikleri nazik tebrik mesajı için Dost ve Kardeş Kulübümüz Altınordu A.Ş. Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyelerine içten teşekkürlerimizi sunarız. Türk futboluna değer katan Altınordu Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesini diler, iki köklü camia arasındaki dostluk ve dayanışmanın her zaman süreceğine olan inancımızı vurgulamak isteriz."

İBRA KONGRESİ İÇİN YARIN TOPLANTI YAPILACAK

Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi için yapılacak ibra kongresi öncesi kulüpten Altaylı hukukçulara çağrı geldi. Siyah-beyazlıların yarın kulüp tesislerinde bir araya gelip toplantı yapacağı bildirildi. Açıklamada, "28.05.2025 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kuruldaki gündemin 5'inci maddesinde yer alan ve genel kurulca alınan karar gereğince kulübümüze üye olan hukukçuların katılımı ile 11.06.2025 Çarşamba günü saat 17.00'de Gaziemir'de bulunan kulüp binamızda toplantı düzenlenecektir. Söz konusu toplantıya hukuk fakültesi mezunu genel kurul üyelerinin katılmasını rica ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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