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Altınordu'da Özkan para değil pay istiyor

Altınordu'da Özkan para değil pay istiyor
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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A takımını devretmek isteyen yatırımcılardan bedel talep etmezken, altyapıdan yetişen oyuncuların ikinci satışlarından pay almayı planlıyor. İki yatırımcıyla görüşmeler yapıldı ancak anlaşma sağlanamadı.

İZMİR ekiplerinden Altınordu'da A takımı devretmek isteyen başkan Seyit Mehmet Özkan'ın devir işlemi için yatırımcı adaylarından bir bedel talep etmediği iddia edildi. Seyit Mehmet Özkan'ın altyapıdan yetişip farklı kulüplerde forma giyen genç oyuncuların ikinci satışlarından gelecek transfer ücreti paylarını talep ettiği bildirildi. Altınordu geçen sezon altyapısını dağıtıp genç oyuncularını Süper Lig kulüplerine bedelsiz göndermiş, ancak sözleşmelere bir sonraki transferden yüzde 50 pay alma şartı eklemişti.

Şimdiye kadar biri Ankara, diğeri İzmir Torbalı'dan olmak üzere iki yatırımcı ile ciddi görüşmeler yapıldığı ancak anlaşma sağlanamadığı gelen haberler arasında. Torbalı'daki yatırımcının kulübün ismini değiştirmek istediği, Seyit Mehmet Özkan'ın bu talebi kabul etmediği dile getirildi. Altınordu Başkanı Özkan, futbol okullarını, kulübün tesislerini ve minik yaş gruplarındaki takımları bünyesinde tutmayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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