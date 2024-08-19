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Altınordu, altyapısından bir oyuncuyu daha A takıma çıkardı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, altyapısında yetişen sol bek Alperen Bekli'yi A takım kadrosuna dahil etti. Bu şekilde Altınordu, özkaynak sisteminden 7'nci oyuncusunu A takıma almış oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu altyapısından bir oyuncuyu daha A takıma çıkardı. Kırmızı-lacivertlilerde geçen sezon U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Alperen Bekli yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edildi. İzmir temsilcisinin altyapısında 6 senedir forma giyen genç savunmacı geçtiğimiz yıl profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Altınordu, Alperen ile birlikte özkaynak sisteminden 7'nci oyuncusunu A takıma almış oldu. Yeni sezon öncesi İzmir ekibi kendi yetiştirdiği gençlerden Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin, Sercan Demirkıran ve Efe Kaan Yıldız'ı A takım kadrosuna çıkarmıştı.

Alperen ilk kez profesyonel lig tecrübesi yaşayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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